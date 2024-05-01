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وزير الإسكان: جار الانتهاء من 600 وحدة إسكان متميز في مدينة رشيد الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
10:19 ص | الأربعاء 01 مايو 2024
وحدات الإسكان صورة أرشيفية

وحدات الإسكان صورة أرشيفية

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأنَّه جار الانتهاء من تنفيذ 600 وحدة سكنية (25 عمارة + أعمال تنسيق الموقع العام)، بمشروع الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي، بالمرحلة العاجلة في مدينة رشيد الجديدة، إضافة إلى تنفيذ 96 وحدة سكنية (4 عمارات) ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمحور متوسطي الدخل بالمدينة.

مدينة رشيد الجديدة تتمتع بواجهتها الشاطئية بطول 10 كيلومترات

وأوضح وزير الإسكان أنَّ مدينة رشيد الجديدة تقع في موقع متميز يمتد من بداية مصب فرع النيل برشيد، وتمتد غرباً حتى مواقع مشروعات الغاز الطبيعي شمال مدينة إدكو، وتتمتع المدينة بواجهتها الشاطئية بطول 10 كيلومترات تقريباً، وتبعد عن الطريق الدولي الساحلي 5 كيلومترات، وقد صدر بإنشائها القرار الجمهوري رقم 117 لسنة 2019 لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

رشيد الجديدة تتميز بموقعها من بداية مصب فرع النيل حتى مشروعات الغاز الطبيعي بإدكو

وأشار المهندس أيمن محمد عبدالتواب رئيس جهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة، إلى تقدم نسبة إنجاز أعمال المرافق والشبكات والطرق للمرحلة العاجلة للمدينة، موضحًا أنَّه تمّ تشغيل المرحلة الأولى من جامعة رشيد الخاصة، وجار استخراج التراخيص لتنفيذ 3 مدارس خاصة، وتمّ تسليم الأرض المخصصة لإنشاء حضانة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.