أستاذ اقتصاد زراعي: سيناء بيئة واعدة للاستزراع بسبب التباين الجغرافي والمناخي

تحدث الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، عن الأهمية الجغرافية والمناخية لسيناء، وذلك خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز».

وقال أستاذ الاقتصاد الزرعي، ‘ن سيناء تتميز بأنها تشتمل على بيئتين جغرافيتين متباينتين، أولهما البيئة الصحراوية، وثانيهما البيئة الساحلية، مشيرًا إلى أنها تحتوى على سواحل كثيرة، سواء البحر الأبيض المتوسط، أو البحر الأحمر، وخليجي السويس والعقبة.

وأضاف: «هذا التباين الجغرافي يعطيها تباينًا مناخيًا يوفر زخمًا كبيرًا في الإنتاج الزراعي، ويمكن استزراع الكثير من الحاصلات والنباتات الطبية والعطرية في سيناء، وبها إمكانيات واعدة جدًا للتصدير بشكل كبير، ويصلح لزراعة الكثير من الحاصلات بها مثل القمح والشعير والزيتون والتين والخوخ واللوز».

وتابع: «اهتمت الدولة بسيناء منذ تولي الرئيس السيسي، بمشروع زراعي ضخم جدا، تمثل في استصلاح وزراعة 500 ألف فدان في شمال ووسط سيناء، يتم تغذيته من خلال إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي».