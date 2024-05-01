«اكسترا نيوز»: 11.6 مليار جنيه تكلفة مشروعات سيناء التنموية في 2023- 2024

استعرضت قناة «اكسترا نيوز» تقريرًا يرصد جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء، وشرح الإعلامي هشام عبد التواب وضع الدولة المصرية تنمية سيناء على رأس أولوياتها وحرص الحكومة خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023-2024 على إحداث طفرة تنموية وتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات من خلال حجم الاستثمارات الموجه وغير المسبوقة لتنمية سيناء خلال خطة العام المالى 2023-2024 .

11.6 مليار جنيه قيمة خطة تنمية سيناء

كما أوضح أن الحكومة خصصت للمحافظتين خلال خطتها نحو 11.6 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مجالات التعليم والصحة والنقل والزراعة، واستهدفت الدولة ضخ استثمارات تقدر بـ400 مليار حنيه خلال الفترة المقبلة ليصبح الإجمالي أكثر من تريليون جنيه، لتنمية سيناء.