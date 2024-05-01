أماكن ومواعيد انقطاع المياه في مركز ميت غمر غدا.. 4 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، قطع المياه بالوحدة المحلية في منطقة بشلا بمركز ميت غمر، غدا الخميس، لمدة 4 ساعات، تبدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا.

وأشارت «مياه الدقهلية» إلى قطع المياه بالوحدة المحلية ببشلا التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، لمدة 4 ساعات طوال مدة القيام ببعض الأعمال.

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وأضافت الشركة، أنه يُجرى قطع المياه نظراً لقيام الشركة بأعمال ربط الخطوط المياه القائمة بالوحدة المحلية ببشلا على محطة مياه ميت غمر السطحية الجديدة، وتتم الأعمال لمدة 4 ساعات.

وأكدت الشركة على المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز، أهمية تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.

طرق التواصل مع شركة مياه الدقهلية

وأشارت الشركة إلى أنه في حال وجود أي طوارئ عند فترة قطع المياه، يمكن التواصل مع صفحة الشركة، أو من خلال موقع الشركة، أو من خلال الخط الساخن، وذلك للتعامل بشكل سريع مع المشاكل.