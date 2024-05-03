تاجر سيارات مستعملة يوجه نصائح مهمة قبل الشراء: «بص على درجات الألوان»

تحتاج عملية شراء السيارات المستعملة، إلى بعض النصائح المهمة، لتجنب المشكلات المحتملة، وتعتبر عملية فحص السيارة الأساس والخطوة الأولى والأهم في عملية الشراء.

وقدم أيمن عسلية، أحد تجار السيارات المستعملة في محافظة بني سويف، عبر صفحة «الوطن» بمنصة «فيسبوك»، فيديو بث مباشر، نصائح للمشتري، بالتركيز على الجوانب الداخلية للسيارة والتحقق منها جيدًا.

وقال «عسلية» إنه يوصي بضرورة مرافقة صنايعي متخصص أثناء عملية الفحص؛ إذ يمكن للفنيين المحترفين توفير المساعدة في الكشف عن مشكلات محتملة، لاسيما فيما يتعلق بأعمال الدهان وإصلاحات السيارة.

التأكد من عدم وجود خدوش

علاوة على ذلك، قدم عسلية نصائح بعدم شراء السيارة إذا كانت قد تعرضت لأعمال رش البويا، وإذا طلب البائع الرفض، يمكن للفني التأكد من جودة العمل وعدم وجود أي خدوش أو تغييرات في درجات الألوان بين الداخل والخارج.

وأكد أنه ينبغي على المشتري أن ينتبه لتفاصيل البويا على حواف الأبواب، وإذا وجد فروقا في درجات الألوان بين الداخل والخارج، فإن ذلك يشير إلى وجود أعمال رش سابقة أو تلاعب في جودة البويا.

عدم الاعتماد على ثقة صاحب المعرض فقط

ونصح أيمن عسلية، بعدم الاعتماد على ثقة صاحب معرض السيارات فقط، فقد يكون هناك بعض البائعين غير الموثوق بهم، لذا يجب الحرص والتحقق بشكل مستقل.

كما نصح المشتري بتوخي الحذر، والتحقق بشكل مستقل، لضمان عملية شراء سيارة مستعملة بدون مشكلات مستقبلية.