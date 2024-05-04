قصواء الخلالي: لدينا مساحة كبيرة من الشفافية وحرية الرأي والتعبير

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن حلقة اليوم من برنامج «في المساء مع قصواء» استثنائية، كون المواطن هو من قام بإعدادها، من خلال ما طرحه من تساؤلات عن كثير من القضايا.

وأضافت الخلالي خلال تقديم برنامجها المذاع على فضائية «سي بي سي»، بعض التساؤلات تبدو خطيرة وشائكة، والبعض يظن أنه من المستحيل الحديث عنها؛ معقبة: «الناس بتسأل عن ملف اللاجئين وخطورته، ولا يوجد ما يمنع الحديث عن هذا الملف».

وتابعت: «البعض تساءل أيضا عن موضوع اتحاد القبائل العربية، وهذا ما سنتحدث بشأنه، وعن ما يرأسه إبراهيم العرجاني»

وأكملت: لدينا مساحات كبيرة من الشفافية؛ ومساحات محترمة من حرية الرأي والتعبير، تسمح بتناول أي موضوع، موضحة أن المناقشات أصبحت تذاع على الهواء.

واختتمت «قصواء»، أن الحديث عن الوضع الاقتصادي متاح أيضا، ونستمع لكل الآراء، مع إبداء الرأي فيما نراه بحيادية دون تطاول مضيفة: «بنتكلم كلام محترم عشان بيدخل بيوت ناس محترمة».