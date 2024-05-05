قطع وضعف المياه في عدد من المناطق بأسوان وسوهاج

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر صفحتها الرسمية «فيسبوك»، عن قطع وضعف المياه في عدد من المناطق بمحافظتي أسوان وسوهاج.

وتنقطع مياه الشرب في 5 مناطق بمركز نصر النوبة، في أسوان، مساء اليوم الأحد، لمدة 8 ساعات، بسبب القيام بأعمال تركيب وحدات جديدة بمحطة مياه عنيبة.

وتشمل المناطق «عنيبة، والوزان، وأرمنا، والأربعات، وخريط 1»، اعتبارا من الساعة العاشرة، وحتى السادسة من صباح الاثنين.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب

وأعلنت الشركة عن توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه، لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بـ الخط الساخن 125.

مياه سوهاج تواصل ضعف المياه بالمنطقة الصناعية

وفي سوهاج، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ضعف المياه لليوم الثالث علي التوالي، منذ يوم الجمعة الماضي في المدينة الصناعية بغرب طهطا بمركز طهطا.

تدبير الاحتياجات من المياه خلال فترة الأعمال

وأشارت الشركة إلى أن ضعف المياه بسبب القيام بأعمال الصيانة الدورية لبوستر رفع المياه بالمنطقة الصناعية مطالبه المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.