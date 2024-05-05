محافظ القليوبية خلال تهنئة الأقباط بعيد القيامة: نعتز بالمواقف الوطنية للكنيسة

هنأ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد في عدة كنائس بالمحافظة، رافقه خلالها عدد من القيادات بمختلف الأجهزة التنفيذية.

تقديم التهاني بعيد القيامة المجيد

بدأت الجولة بتقديم التهنئة للأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا بمطرانية بنها، تبعها تقديم التهنئة للقس رأفت لوقا راعي الكنيسة الإنجيلية بالقليوبية، ثم توجه الهجان لتقديم التهنئة للأنبا نوفير أسقف شبين القناطر وتوابعها بمطرانية شبين القناطر بأبو زعبل بالخانكة، واختتم المحافظ الجولة بتقديم التهنئة للأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة وتوابعها بمطرانية شبرا الخيمة.

شعب مصر بمسلميه ومسيحيه نسيج واحد

وأعرب محافظ القليوبية خلال كلماته التي ألقاها في الكنائس، عن خالص اعتزازه بالمواقف الوطنية للكنيسة المصرية التي أكدت أن شعب مصر بمسلميه ومسيحيه نسيج واحد، يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر الحديثة بمستقبل مشرق ومجيد يشرف به جميع أبناء الوطن، ويكون شاهدا على مر العصور والأجيال، وأن المصريين جميعا شركاء في الوطن ونسيج واحد يعملون معا للنهوض بالوطن وسيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح بين الأديان.

وأشار محافظ القليوبية إلى أن مصر لا تقبل القسمة، فالشعب المصري كله واحد، لافتا إلى أن جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة جاءت للمشاركة في العيد للتأكيد أننا جميعا واحد.