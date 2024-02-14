تفاصيل تعيينات جامعة أسوان 2024.. الشروط المطلوبة

بدأت جامعة أسوان اليوم ولمدة شهر في استقبال طلبات الراغبين في شغل وظائف «مدير عام المكتبات - مدير عام الحسابات والموازنة - مدير عام مكتب رئيس الجامعة - مدير عام الدراسات العليا والبحوث - مدير عام العلاقات العلمية والثقافية - مدير عام مشروعات البيئة - مدير عام الشئون الطبية - مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية - مدير عام المدن الجامعية التغذية - مدير عام رعاية الطلاب».

الشروط المطلوبة لوظائف جامعة أسوان 2024

وحددت جامعة أسوان المهارات الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين للوظائف، وهي أن يعد المدير خطة سنوية للسير عليها، ويتابع التنفيذ لضمان الالتزام بكافة من كافة الجهات المعنية، ويقدم مقترحات لتطوير العمل لرفع كفاءة الإدارة التي يتولى رئاستها.

تقديم طلبات الوظائف لجامعة أسوان 2024

وطالبت جامعة أسوان الراغبين في شغل الوظائف المعلن عنها بتقديم الطلبات في مقر جامعة أسوان – الإدارة العامة للموارد البشرية – الأمانة الفنية للجنة، وذلك من الساعة الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا، مؤكدة أن يستوفي المتقدمون للوظائف النموذج المعد لهذا الغرض بالأمانة الفنية للجنة القيادات، على أن يقدم الطلب باسم الدكتور رئيس الجامعة مستوفي الدمغة والشروط المطلوبة.