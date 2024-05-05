«البيطريين» تحذر من 3 أجزاء بالفسيخ والرنجة تحوي نسبة سموم عالية

أصدرت النقابة العامة للأطباء البيطريين، بيانا مهما حرصا على سلامة وصحة الشعب المصري بجميع طوائفه، خلال الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم.

وقدمت النقابة، مجموعة من النصائح المهمة عند شراء وتناول الأسماك المملحة، سواء الفسيخ أو الرنجة، التي تعد من الأكلات المفضلة في هذه الأيام.

النقابة العامة للأطباء البيطريين

وذكر الدكتور رامي محمد فتحي، مقرر لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء البيطريين، مجموعة من النصائح المهمة عند شراء الأسماك المملحة، مؤكدا ضرورة أن يتم الشراء من أماكن مخصصة وموثوق منها، وتكون بطن السمكة غير منتفخة، ولا ينبعث منها أي روائح كريهة.

وأضاف في بيان، أنه لا بد أن تكون لحوم الأسماك، متماسكة وترتد مرة أخرى بعد الضغط عليها، على أن تكون عين السمكة بارزة ولامعة وخياشيمها وردية اللون، وأن يكون قشر الأسماك لا يتم انتزاعها بسهولة.

أعياد الربيع وشم النسيم

حول نصائح عند تناول الفسيخ والأسماك المملحة، أكد ضرورة عدم تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة، لوجود نسبة سموم عالية بهم، مع ضرورة نزع جلد الأسماك المدخنة للتخلص من المواد الضارة المترسبة من الدخان على سطح الرنجة.

وأشار إلى ضرورة وضع ليمون أثناء تناول الأسماك المملحة مثل الفسيخ، لأن الليمون يخلق بيئة غير مناسبة لنمو البكتيريا، مع ضرورة تناول كمية كبيرة من الخضروات مثل الخس والبصل، وكمية كبيرة من السوائل خاصة المياه لتخليص الجسم من الأملاح.