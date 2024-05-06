لن يمكننا البقاء بالملعب.. كلوب يتوقع أمرا غريبا يحدث في ليلة وداعه

بدأ الألماني يورجن كلوب في كتابة تخيلاته عن السطر الأخير في روايته مع ليفربول، بتأكيد أن تلك الليلة ستكون استثنائية وقد يحدث خلالها أمرا غريبا سيجعله واللاعبين غير قادرين على البقاء في الملعب بعد المباراة الأخيرة في الموسم الحالي، والذي سيكون الأخير له مع الفريق مثلما أعلن قبل بضعة أشهر.. فماذا توقع؟

ماذا توقع يورجن كلوب أن يحدث في ليلة وداعه لليفربول

«لن نتمكن من البقاء في الملعب».. هكذا توقع الألماني يورجن كلوب أن يكون مشهد وداعه لليفربول في المباراة الأخيرة هذا الموسم، إذ يشعر بأن السماء ستمطر خلال هذا اليوم، لذلك سيفر الجميع هاربين من الأمطار خارج الملعب، وذلك في تصريحات أبرزتها شبكة «سكاي سبورتس».

الوداع لن يكون سهلا على يورجن كلوب الذي قضى قرابة 10 سنوات مع ليفربول وصنع المعجزات الكروية كافة للفريق، بعد استعادة لقب الدوري الإنجليزي الغائب منذ 30 عاما، بينما حقق جميع الألقاب الممكنة سوى الدوري الأوروبي، الذي ودعه هذا الموسم على يد أتالانتا.

أمنية غريبة ليورجن كلوب قبل رحيله

يوم 19 من الشهر الجاري، سيرفع يورجن كلوب يده للمرة الأخيرة داخل أنفيلد من أجل تحية الجماهير، بعد لقاء ولفرهامتون، لذلك يحاول الهرب من هذه اللحظة العصيبة، لذلك يرغب في أن تمطر سماء أنفيلد حتى لا يرى أحد من الجماهير دموعه التي ستنهمر في وداع ليفربول والجيل الذهبي الذي صنعه وحقق رفقته المجد الأوروبي على المستويات كافة.

يورجن كلوب هذا الموسم فقد القدرة على التتويج بجميع البطولات سوى كأس الرابطة الإنجليزية، إذ أنهى فرصه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي بعد التعادل أمام وست هام، ليودع الفريق وهو متوج بلقب وحيد هذا الموسم.