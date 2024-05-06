قصر في الجنة لمن واظب على النوافل.. اعرف شروط الحصول على هذا الجزاء العظيم

يسعى دائماً المسلمون إلى التقرب من الله سبحانه وتعالى وذلك من خلال اتباع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بأفعاله وطريقته في العبادة، ومن ذلك تطبيق الأحاديث الشريفة التي رويت عنه فيما يتعلق بالفروض والنوافل.

المحافظة على السنن

وقال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف، في فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنَّ المحافظة على السنن الرواتب سبب لأن يبنى للعبد بيت في الجنة وذلك وفقاً لما ذكره الحديث النبوي الشريف، لافتاً إلى أنَّ السنن الرواتب اثنتا عشرة ركعة: منها أربع قبل الظهر تسليمتان، وثنتان بعدها تسليمة واحدة، ثنتان بعد المغرب تسليمة واحدة، ثنتان بعد العشاء تسليمة واحدة، ثنتان قبل صلاة الفجر تسليمة واحدة، كان النبي يحافظ عليها -عليه الصلاة والسلام في الحضر.

السنن الرواتب

والدليل على ذلك الحديث النبوي الشريف، عن أم حبيبة أم المؤمنين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من صلَّى في يومٍ وليلةٍ اثنتي عشْرَةَ ركعةً تطوعًا غيرَ فريضةٍ بنى اللهُ له بيتًا في الجنَّةِ».

وأضاف وكيل الأوقاف: «من ثابرَ على ثنتي عشرةَ رَكعةً منَ السُّنَّةِ بنى اللَّهُ لَهُ بيتًا في الجنَّةِ أربعِ رَكعاتٍ قبلَ الظُّهرِ ورَكعتينِ بعدَها ورَكعتينِ بعدَ المغربِ ورَكعتينِ بعدَ العشاءِ ورَكعتينِ قبلَ الفجرِ».

وأشار إلى أنّ الحِفاظُ على أداءِ النوافل من القُرُباتِ التي يُحبُّها اللهُ تعالى، وقد بيَّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أنَّ المواظبةَ عليها تغفِرُ السَّيِّئاتِ، وترفَعُ الدَّرجاتِ. وفي هذا الحديثِ تخبر عائِشةُ رضِيَ اللهُ عنها أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قال: «مَن ثابَرَ» ثابَرَ مِن المُثابرةِ، أي: المجاهدةِ والصَّبرِ، والمقصودُ: أيُّما عبٍد جاهَد نفْسَه وحرَص وداوَم وواظَب «على ثِنْتَيْ عَشْرةَ ركعةً مِن السُّنَّةِ»، أي: مِن النَّوافلِ والتَّطوُّعِ غيرِ الفريضةِ، «بني اللهُ له بيتًا في الجنَّة»، أي: كان جزاؤُه أن يبنيَ اللهُ له بيتًا في الجنَّةِ، «أربعِ ركعاتٍ قبلَ الظُّهرِ»، «وركعتَينِ بعدَها، وركعتينِ بعد المغربِ، وركعتينِ بعد العِشاءِ، وركعتينِ قبلَ الفجرِ»، وهذا تفصيلٌ لقولِه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: «ثِنْتَيْ عَشْرةَ ركعةً». وفي الحديث: بيانُ الأجْرِ العَظيمِ للمحافظةِ على هذِه النوافلِ، وهو منوطٌ بالمواظبةِ عليها لا بأنْ يُصلِّيَ يومًا دون يومٍ.