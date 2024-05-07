رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سيد الجابري: مصر مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم الممكنة للفلسطينيين

كتب:

محمد عزالدين
12:48 ص | الثلاثاء 07 مايو 2024
اللواء سيد الجابري

اللواء سيد الجابري

قال اللواء سيد الجابري الخبير الاستراتيجي ورئيس حزب المصري، إن مصر مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم الممكنة، الدبلوماسية واللوجستية والعسكرية للشعب الفلسطيني.

مصر الشريك رقم 1 للشعب الفلسطيني

وأضاف «الجابري» خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج «الشاهد» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «مصر الشريك رقم 1 للشعب الفلسطيني وقضيته، حتى نصل إلى مبتغى العالم الحر الذي يريد دولتين».

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية حكومة بربرية متطرفة: «مش علشان دول العالم الحر كله يعاني، ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية، لأول مرة محكمة العدل الدولية في ظل الازدواجية الموجودة في عرض الأمور أصدرت قرارات تدين الإبادة الجماعية».

الأمن القومي المصري والعربي

وأكد أن الأمن القومي المصري والعربي يحتم على الدولة المصرية، أن تكون المفتاح الأساسي لحل الصراع.

وواصل: «رأينا دولا تدخل وتنسحب مثل قطر والإمارات الوحيدة اللي مكملة هي مصر بسبب التزام الدولة، والشعب المصري تجاه الفلسطينيين».

اقرأ المزيد:

محمود مسلم: مصر الأكثر خبرة وشرفا في التعامل مع القضية الفلسطينية

محمد عدوية: أشكر الشركة المتحدة لرعايتها حفلات «ليالي مصر» ودعمها للفن

«المؤتمر»: موافقة حماس على مقترح القاهرة انتصار لجهود مصر الدبلوماسية

جيهان مديح: موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزة تتويج لجهود مصر

حماس: جاهزون للقبول بإقامة دولة فلسطينية.. ونشكر مصر لجهودها

قصواء الخلالي: مصر هي الصامد الوحيد المدافع عن الشعب الفلسطيني في العالم كله
بقلم محمد عزالدين