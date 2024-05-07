سيد الجابري: مصر مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم الممكنة للفلسطينيين

قال اللواء سيد الجابري الخبير الاستراتيجي ورئيس حزب المصري، إن مصر مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم الممكنة، الدبلوماسية واللوجستية والعسكرية للشعب الفلسطيني.

مصر الشريك رقم 1 للشعب الفلسطيني

وأضاف «الجابري» خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج «الشاهد» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «مصر الشريك رقم 1 للشعب الفلسطيني وقضيته، حتى نصل إلى مبتغى العالم الحر الذي يريد دولتين».

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية حكومة بربرية متطرفة: «مش علشان دول العالم الحر كله يعاني، ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية، لأول مرة محكمة العدل الدولية في ظل الازدواجية الموجودة في عرض الأمور أصدرت قرارات تدين الإبادة الجماعية».

الأمن القومي المصري والعربي

وأكد أن الأمن القومي المصري والعربي يحتم على الدولة المصرية، أن تكون المفتاح الأساسي لحل الصراع.

وواصل: «رأينا دولا تدخل وتنسحب مثل قطر والإمارات الوحيدة اللي مكملة هي مصر بسبب التزام الدولة، والشعب المصري تجاه الفلسطينيين».