«المركزي» يطرح أذون خزانة بـ110 مليارات جنيه الخميس والأحد

يعتزم البنك المركزي المصري طرح أدوات دين قصيرة الأجل «أذون خزانة»، آجال 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وعام بإجمالي قيمة 110 مليارات جنيه غدًا الخميس الموافق 9 مايو 2024، ويوم الأحد المقبل الموافق 12 من الشهر ذاته.

وتوكل وزارة المالية، البنك المركزي المصري ، لطرح وإدارة أذون الخزانة، لتغطية أبواب الموازنة العامة للدولة، مثل الأجور.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، قيمة أذون الخزانة التي تم يعتزم طرحها يومي الخميس والأحد، بقيمة 110 مليارات جنيه توزع كالتالي:

الخميس 9-5-2024

أذون خزانة آجل 6 أشهر بقيمة 25 مليار جنيه.

- أذون خزانة آجل العام بقيمة 25 مليار جنيه.

الأحد 12-5-2024

- أذون خزانة آجل 3 أشهر بقيمة 30 مليار جنيه.

- أذون خزانة مدة 9 أشهر بقيمة 30 مليار جنيه.

العروض المقدمة والمقبولة

وطلبت البنوك، والشركات، في العروض المقدمة، من أجل الحصول على أذون الخزانة ، عائد يصل إلى 35.001%، فيما وافق المركزي المصري، على متوسط عائد يصل إلى 25.997%.