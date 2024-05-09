باحث: المفاوضات في مصر تتسم بالشمول.. والقاهرة تريد وقف إطلاق النار

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المباحثات الجارية في القاهرة بشأن قطاع غزة تتمثل في وقف إطلاق النار وليس مجرد هدنة إنسانية، لأن الرؤية المصرية المطروحة هي رؤية متعددة المراحل والبنود والنقاط.

وأضاف «فوزي»، خلال لقاء على قناة «إكسترا نيوز»، أنّه عندما نناقش الهدنة الإنسانية الجديدة أو وقف إطلاق النار وفق الرؤية المصرية المطروحة، لا بد من الإشارة حول اختلاف هذه المباحثات عن سابقاتها، إذ إن الهدنة التي عقدت في نوفمبر الماضي وكانت قصيرة الأجل، حدثت خلالها مباحثات كثيرة من قبل العديد من الفاعلين والوسطاء، لكن المباحثات الجارية لها بعض السياقات التي تجعلها مختلفة.

مباحثات تتسم بالشمول

وتابع بأنّ ما يجعل هذه المباحثات مختلفة كونها تتسم بالشمول، فكان الحديث سابقا عن أطروحات خاصة بهدنة إنسانية قصيرة الأجل، لكن اليوم نتحدث عن رؤية أو ورقة مطروحة على 3 مراحل تشمل رؤية خاصة بهدنة إنسانية على أن تمتد إلى أن نصل إلى مرحلة وقف إطلاق النار في المرحلة الثانية، ثم تتم معالجة المسائل ذات الأولوية في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار وعلى رأسها ملف إعادة الإعمار، وهذا أحد الاختلافات الرئيسية.

وأشار إلى أنّ الجهود المصرية تأتي في سياقات مختلفة، حيث نجح المفاوض المصري في حلحلة العديد من النقاط الخلافية، وتقليص الفجوة بين حماس وإسرائيل، حتى وإن ظلت بعض النقاط محل تباين بين الجانبين وهذا أمر متعارف عليه.