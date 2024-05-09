منع المحمول والكتابة بالأزرق.. تعليم القليوبية تعلن 11 محظورا بالامتحانات

أكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، على ضرورة الالتزام بضوابط سير الامتحانات وتحقيق كافة وسائل الانتظام والهدوء لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر، ومن المقرر أن تنطلق امتحانات صفوف النقل بالمراحل المختلفة السبت المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية مع مديري الإدارات التعليمية، لبحث آخر الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي تنطلق السبت المقبل بحضور سعيد ندا وكيل المديرية.

إنهاء استعدادات انطلاق ماراثون امتحانات النقل

وأكدت وكيل وزارة التعليم خلال الاجتماع على ضرورة إنهاء استعدادات انطلاق ماراثون امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني، عن العام الدراسي الحالي 2024 للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية الفنية بمدارس القليوبية، مشيرة إلى تجهيز جميع اللجان الامتحانية بالمدارس والتزام جميع المدارس بالهدوء والنظام مع بداية سير الامتحانات في مواعيدها المقررة.

الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات

وتناول الاجتماع تنبيهات وكيل الوزارة للمسئولين، بتنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات والتي تتضمن:

- الحضور إلى المدرسة قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ، ودخول اللجنة عند دق الجرس دون تأخير.

- عدم الكتابة على الأدراج أو الحوائط أو استخدام أدوات الغش، والامتناع عن التحدث مع الآخرين لتفادي المساءلة والحرمان من الامتحانات.

- الالتزام بالهدوء داخل اللجنة.

- اصطحاب جميع الأدوات اللازمة للامتحان.

- عدم اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة أخرى تساعد على الغش.

- الجلوس في المكان المخصص داخل اللجنة في جميع المواد

- الخروج من اللجنة بهدوء وعدم الوقوف بجوار اللجان أو في الطرقات بعد انتهاء الامتحان.

- الإجابة بالقلم الجاف الأزرق فقط، والاستعانة بالقلم الرصاص للرسومات.

- تسليم ورقة الإجابة للملاحظ بعد انتهاء الوقت المحدد للامتحان.

- أي محاولة للغش أو الشغب ستوجه للشؤون القانونية مباشرة، ما قد يؤدي إلى إلغاء الامتحان وحرمان الطالب منه.

وشددت وكيل وزارة التعليم على الاهتمام بسير العملية الامتحانية، والالتزام والانضباط من جانب المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان، ملتزمين بقانون 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، مشيره إلى أنه يمنع منعًا باتًا دخول الهاتف المحمول أو أي وسيلة اتصال أخرى للجان.

وشددت وكيل الوزارة على الجميع، بمتابعة الامتحانات لحظة بلحظة، وتسهيل كافة الإمكانات وتذليل العقبات أمام الجميع، والالتزام بالهدوء والانضباط أيام الامتحانات.

في سياق متصل اجتمعت وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، مع مسؤولى أمن الإدارات التعليمية بحضور تامر القلا مدير إدارة أمن المديرية، وأكدت على التركيز في الفترة القادمة على رفع درجة الاستعداد لاستقبال الامتحانات.

وشددت وكيل وزارة التعليم، على تنفيذ كافة التوجيهات الخاصة بانتظام دخول وخروج الطلاب، وكذا منع دخول أي أجهزة هواتف محمولة وأي أجهزة إليكترونية، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالمديرية والإدارات التعليمية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، خاصة أن امتحانات النقل والشهادة الاعدادية التي تنطلق خلال الأيام القادمة، سيعقبها امتحانات الدبلومات الفنية والشهادة الثانوية العامة.