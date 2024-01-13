«صباحي ومسائي».. بدء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في القليوبية غدا

تنطلق، غدا الأحد، امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي العام بالقليوبية، وذلك على على فترتين، صباحية للصف الثاني الثانوي بدءا من الساعة 8 والنصف صباحا، ومسائية للصف الأول الثانوي، بدءا من الساعة الثانية عشر ظهرا.

وأوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن الامتحانات تُعقد ورقيا لطلاب الثانوي العام، حيث لم يتم تسليم التابلت المدرسي حتى الآن، مشيرة إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة آمنة ومناسبة لأداء الامتحانات.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي القليوبية

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه من المقرر عقد امتحانات الصف الاول الثانوي العام اعتبارا من غدا الأحد بالفترة المسائية وتبدأ من الساعة 12 ظهرا كالتالي :

الأحد 14 يناير 2024: اللغة العربية 3 ساعات

الاثنين 15 يناير 2024: الرياضيات 3 ساعات

الثلاثاء 16 يناير 2024: اللغة الأجنبية الأولى ساعتان ونصف

الأربعاء 17 يناير 2024: الفيزياء ساعة ونصف

الخميس 18 يناير 2024: الجغرافيا ساعة ونصف

الأحد 21 يناير 2024: الكيمياء ساعة ونصف

الاثنين 22 يناير 2024: الأحياء ساعة ونصف

الثلاثاء 23 يناير 2024: التاريخ ساعة ونصف

الأربعاء 24 يناير 2024: اللغة الأجنبية ساعة ونصف، والفلسفة ساعة ونصف.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بالقليوبية

وأشارت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية إلى انطلاق امتحانات الصف الثاني الثانوي العام غدا خلال الفترة الصباحية ورقيا، اعتبارا من الساعة 8 والنصف صباحا، وفق الجدول التالي:

الأحد 14 يناير 2024: اللغة العربية 3 ساعات

الاثنين 15 يناير 2024: تطبيقات الرياضيات ساعتان ونصف

الجغرافيا ساعتان

الثلاثاء 16 يناير 2024: اللغة الأجنبية الأولى 3 ساعات

الاربعاء 17 يناير 2024: اللغة الأجنبية الثانية ساعة ونصف

الخميس 18 يناير 2024: الفيزياء ساعتان، والتاريخ ساعتان

الاحد 21 يناير 2024: الكيمياء ساعتان، وعلم النفس والاجتماع ساعتان

الاثنين 22 يناير 2024: الأحياء ساعتان، والفلسفة ساعتان

الثلاثاء 23 يناير 2024: جبر وافضل وحساب مثلثات 3 ساعات.