عاجل.. زيادة جديدة لمعاشات آلاف المواطنين رسميا في يوليو.. اعرف المستفيدين

كشف عدد من مسؤولي النقابات المهنية عن زيادات جديدة في انتظار أصحاب المعاشات في نقابات المهندسين، والأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والصيادلة والقراء وذلك في إطار توفير بيئة اقتصادية متوازنة تتوافق مع مستجدات الحياة والأوضاع الحالية.

زيادة معاشات نقابة المهندسين

من المقرر صرف زيادة المعاشات لأعضاء نقابة المهندسين البالغ عددهم 160 ألف مستحق للمعاشات حاليا، وتزيد أعدادهم سنويا بمعدل 7%، أى 10 آلاف مهندس.

قال طارق النبرواي، نقيب المهندسين، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه من المقرر صرف زيادة المعاش للمهندسين خلال شهر مايو الجاري، حيث تمت زيادة المعاشات بقيمة 250 جنيها ليصبح المعاش 1600 بدلا من 1350 في السابق.

زيادة معاشات نقابة القراء

صرف زيادة معاش أعضاء نقابة قراء القرآن الكريم سيكون في شهر يوليو المقبل، حيث قال محمد الساعاتي، مستشار نقابة القراء، في تصريحات لـ«الوطن»، إن معاش النقابة يصرف كل ثلاثة أشهر بشكل ربع سنوي، بحيث تصرف 4 مرات في العام، بواقع 900 جنيه قبل الزيادة، ومن المقرر رفعها اعتبارا من يوليو المقبل، وذلك بعد أن قرر وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، رفع قيمة الإعانة السنوية المخصصة من الوزارة لمعاشات نقابة القراء لتصبح 3 ملايين جنيه، اعتبارًا من 1 يوليو 2024م.

زيادة معاشات أعضاء اتحاد المهن الطبية

أما اتحاد المهن الطبية، فقد تقرر زيادة المعاش للأعضاء المستحقين للمعاش الذين يبلغ عددهم نحو 121 ألف عضو، اعتبارا من أغسطس المقبل، حيث قال مصطفى عبد العزيز، المستشار الإعلامي لاتحاد المهن الطبية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه وفقا للوائح المنظمة لصرف المعاشات لنقابات الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والصيادلة، يصرف المعاش بشكل ربع سنوي أي كل ثلاثة أشهر مجمعين.

أضاف عبد العزيز أنه من المقرر صرف الزيادة الجديدة في المعاشات للنقابات الطبية بدءا من الدفعة الجديدة في الشهور المتبقية ليبدأ صرف المعاش في منتصف أغسطس وسبتمبر، موضحاً أن الزيادة الجديدة في المعاش تقدر بقيمة 150 جنيها ليكون المعاش 1500 بدلا من 1350 جنيها.