ضعف وقطع المياه في عدة مناطق بـ3 محافظات.. الأماكن والمواعيد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه في عدد من المناطق بالشركات التابعة لها بمحافظتي الجيزة وأسوان، وضعفها في عدة مناطق بالدقهلية، للقيام بأعمال الصيانة.

انقطاع المياه في عدة مناطق بالجيزة

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن قرية أم خنان، غرب السكة الحديد بالحوامدية، لمدة 8 ساعات، بدءا من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة 6 صباحا غدا السبت، لافتا إلى أن سبب قطع المياه القيام بأعمال إصلاح الهبوط بخط الصرف الصحي قطر 700 مم بشارع الساحة بالحوامدية.

وأكدت الشركة أنها ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125.

مدة انقطاع المياه في أسوان

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، انقطاع المياه عن مدينة النوبة والقرى التابعة لها ومجلس قروي المالكي ومجلس قروي عنيبة وقورتة أول والمنشية ونجع العرب، وذلك اعتبارا من الساعة 6 صباح غدا السبت حتى 6 صباح الأحد المقبل، لمدة 24 ساعة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع للقيام بأعمال الربط وإدخال خط مياه الشرب الناقل الجديد قطر 800 الناقل لمحطة رافع وادي العرب.

ضعف المياه في الدقهلية

وفي الدقهلية أعلنت شركة المياه عن خفض ضغوط المياه غدا السبت بدءا من الساعة 12 مساء حتى الساعة 7 مساء، لمدة 8 ساعات، عن مناطق شرق المنصورة للقيام بأعمال تطهير أحواض الترويب والترسيب بمحطة مياه شرق المنصورة.