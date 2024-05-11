أبناء السيدة خديجة.. من هم أولاد أم المؤمنين وكم عددهم؟

أبناء السيدة خديجة رضي الله عنها هم جميع أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم، بحسب دار الإفتاء المصرية، التي أفادت خلال سرد قصة أم المؤمنين، أن جميع أولاد النبي من السيدة خديجة ما عدا إبراهيم، فهو من مارية القبطية.

وقد أنجبت السيدة خديجة كلًا من: القاسم - وكان يُكنى به صلى الله عليه وآله وسلم - وعبد الله الملقب بالطاهر والطيب، وزينب، ورقية، وأم كلثوم، وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين.

أبناء السيدة خديجة

وحول أبناء السيدة خديجة تابعت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي على موقع «فيسبوك» أنها تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أبي هالة بن زرارة التميمي، وكان أكثرهم مالًا وأوسعهم ثراءً، فعاشت معه تقدره ويقدرها، وولدت له بنت وهي: هالة، وولد وهو: هند، وعجَّل القَدَرُ بوفاة أبو هالة قبل أن يشبَّ طفلاه عن الطوق، وخلف لأسرته ثروة طائلة وتجارة رائجة رابحة.

وبحسب ما ذكرته «الإفتاء» يكون عدد أبناء السيدة خديجة 8، هم القاسم وعبد الله، وزينب، ورقية، وأم كلثوم، وفاطمة، وهالة، وهند.

قصة السيدة خديجة

وأضافت «الإفتاء»: أم المؤمنين هي السيدة خديجة بنت خُوَيلد بن أسد بن عبد العُزَّى بن قصي بن كلاب، القرشية الأسدية، تجتمع مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في جده قُصَي، قد وُلدت قبل عام الفيل بخمسة عشر عامًا تقريبًا، نشأت السيدة خديجة رضي الله عنها في بيت كريم مترف؛ فكان والدها زعيم بني أسد بن عبد العزى، شقيق عبد مناف وخليفته، وإليه ينتهي الفضل والكرم والسيادة بين قومه وعشيرته، يطيعونه ويهابونه ويحترمون رأيه ويقدرونه».

وذكرت دار الإفتاء أن السيدة خديجة رضي الله عنها تُوفيت في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، في مكة سنة ثلاثة قبل الهجرة، ودفنت في المعلاة، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت.