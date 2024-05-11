«صحة النواب»: تغليط عقوبة الاعتداء على الأطباء في قانون المسؤولية الطبية

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون المسؤولية الطبية وصحة المواطن سيصدر قريبا، بالتعاون مع الحكومة، وسيغلظ عقوبة الاعتداء على أي طبيب سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة.

توافق مع الحكومة على خروج قانون المسئولية الطبية

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك توافق مع الحكومة على خروج قانون المسئولية الطبية بالشكل اللائق والذي يرعى مصلحة الأطباء وصحة المريض وما يضمن حقوق الطرفين وبما يمنع وقوع أي اعتداء على الأطباء.

احتفال نقابة الأطباء بيوم الطبيب

وتحتفل نقابة أطباء مصر بيوم الطبيب، كل عام تزامنا مع افتتاح أول مدرسة للطب في مصر وفي الشرق الأوسط، وذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، والدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور عادل العدوي رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة والسكان الأسبق.