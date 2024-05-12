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وكيل «الأوقاف» يوضح أسباب غياب البركة في البيوت.. فعل نهى عنه النبي

كتب:

رؤى ممدوح
05:19 ص | الأحد 12 مايو 2024
تعبيرية

تعبيرية

تكثر الخلافات والأزمات وتتجدد بشكل يومي في البيوت، في نزع للبركة، ولذلك يبحث المواطنين عن أشباب البركة في البيوت حتى تعم النعمة، وتكثر الراحة وتنتهي الخلافات.

أسباب غياب البركة من البيوت

وحول أسباب غياب البركة من البيوت، فقال الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من خلال مقطع فيديو، إن الخلافات الزوجية هي أحد أهم أسباب غياب البركة من البيوت، وتابع: «هناك نوع من الخلافات يكون بسبب التبذير، وبالتالي لإن البركة بتٌنزع من البيوت بسبب الإسراف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة، وهذا هدي ونهج النبي عليه الصلاة والسلام والذي عيلنا الاقتداء به».

أسباب لتحقق البركة في العمر

ولفت وكيل الأوقاف، إلى أنّ هناك أسباب لتحقق البركة في العمر، ولا يُشترط أن يكون عمر الشخص طويلاً حتى يكون فيه بركة، لافتًا إلى أنَّ ارتكاب المعاصي والذنوب والمُجاهرة بها تمحق بركة العمر، وأنّ الالتزام بأمور مُعينة تجلب رضا الله سبحانه وتعالى.

وأوضح أن هناك 3 أمور على المسلم الالتزام بها ومنها: «النية الصادقة، وتأدية المسؤولية على أكمل وجه، والصبر على أداء العمل».

 

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بقلم رؤى ممدوح