ضعف وصول المياه في عدة مناطق بالأقصر خلال ساعات.. اعرف الأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، عن وجود عطل في القاطع الرئيسي للمحول رقم (1) المغذي لمحطة غرب النيل نتيجة عدم استقرار الجهد الكهربائي بالتزامن مع بدء أعمال الإصلاح والصيانة ما يؤدي إلى ضعف وصول المياه إلى عدة مناطق بالمحافظة.

أماكن تتأثر بضعف المياه بالأقصر

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر في بيان اليوم السبت، أن هذا العطل سيؤدي إلى ضعف تدفق المياه في عدة مناطق بمحافظة الأقصر، وتحديداً مناطق حاجر الأقالته، حاجر الضبعية، حاجر المريس، والقرنة الجديدة وذلك خلال الساعات القادمة.

توفير سيارات مياه صالحة للاستخدام

وتعمل الشركة على توفير سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة للمواطنين في حالة الحاجة إليها وفي حالات الطوارئ، وأعلنت عن أرقام غرفة عمليات الخط الساخن : 0952282406، 0952284116، 01147999752.

وفي سياق آخر، عُقد اجتماع برئاسة اللواء أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، حضره رؤساء القطاعات ومديرو العموم، في إطار المتابعة وتحسين الأداء وضمان سير العمل بشكل مثالي.

وأكد اللواء رمضان على ضرورة تنشيط لجان الوصلات الخارجية والبدء في تنفيذها فورًا، ومتابعة تنفيذ وصلات المنازل في مناطق أرمنت وإسنا والتأكد من مراجعة الحملة الميكانيكية ورفع الكفاءة وطلب أيضًا متابعة استكمال منظومة الكروت الإلكترونية لصرف وقود العربات.