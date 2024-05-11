طريقة عمل سلطة المكرونة الباردة.. مذاق رائع ولذيذ

طبق سلطة المكرونة الباردة، من أشهى وألذ الأطباق، إذ يحرص على تناوله العديد من الأشخاص، خاصة ممن يريدون إنقاص الوزن، طبق مليء بالمواد الغذائية التي يحتاجها الجسم، كما أنه مفيد للغاية للاطفال الصغار، وتفضل الأمهات أن تصنعه في المنزل باستمرار.

طريقة عمل سلطة المكرونة الباردة

ونستعرض طريقة عمل طبق سلطة المكرونة الباردة، وفق ما نشرته الشيف ولاء ياسين، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موضحة أن هذا الطبق «ألذ سلطة صيفية منعشة».

تأتي مقادير طبق سلطة المكرونة الباردة كالآتي، وحسب الكمية التي يرغب في تحضيرها الفرد.

- مكرونة

- فلفل حلو ملون.

- جزر.

- ذرة.

- زيتون أسود شرائح.

- كوب لبن أو زبادي.

- كوب مايونيز.

- ليمونة كاملة.

- ربع كوب خل.

- رشة سكر.

- ملعقة كبيرة من الملح.

- الشبت أو البقدونس.

تحضير سلطة المكرونة

يتم تحضير سلطة المكرونة الباردة، عن طريق وضع كمية المكرونة المناسبة داخل وعاء فارغ ورفعه على النار حتى تمام النضج، وفي وعاء آخر يتم وضع شرائح الجزر والذرة ورفعه على النار أيضًا، بعد تصفية كل منهم يجب غسلهم بماء بارد، واستخدام وعاء آخر لخلط المكونات.

يُقطع الفلفل الملون إلى قطع صغيرة ووضعها فوق الخليط المكون من المكرونة والجزر والذرة، ومن ثم وضع اللبن والمايونيز، والملح ورشة السكر، بالإضافة إلى الخل والليمون، وشرائح الزيتون الأسود، ويتم تقليبهم جيدًا، ووضعهم في طبق للتقديم، وتزين الطبق بالبقدونس والطماطم حسب الرغبة.