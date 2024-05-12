لماذا تفشل بعض علاقات الحب؟.. 3 طرق لتجاوز الصدمة

انتهاء العلاقة العاطفية، أمر قد يمر به الكثير من الأشخاص حول العالم، ما يؤدي للدخول في حالات اكتئاب خطيرة، ونستعرض في التقرير التالي 3 طرق لتجاوز أثر نهاية العلاقة وتخطي الصدمة، وتحويلها إلى مادة للتحفيز فيما بعد، وفقاً لما ورد عبر موقعي «psychology today» و«verywell mind».

أبرز أسباب انتهاء العلاقات

الأسباب التي تؤدي غالباً للانفصال:

- فقدان الثقة: يعد من أهم الأمور التي تفتقر إليها بعض العلاقات.

- التملك.

- ضعف التواصل: يمكن أن يكون أما ضعفاً مقصوداً بسبب شعور أحد طرفي العلاقة بالممل من الآخر، أو غير مقصود كاختلاف وجهات النظر.

- اختلاف الأولويات.

- الغيرة: هو أمر يسبب العديد من المشاكل في العلاقة ويؤدي أحياناً إلى انتهائها بسبب الغيرة المفرطة، التي يشعر بها أحد الطرفين على الآخر.

- الكذب: أحد أكثر الأمور المسببة للانفصال، بسبب عدم مصارحة طرفي العلاقة بعضهم البعض.

نصائح لتجاوز صدمة الانفصال

بحسب الدكتور جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية خلال حديثه مع «الوطن»، نصح بأن يقوم الشخص بزيارة أماكن وأشخاص يحبهم: «أفضل شيء للتجاوز هو أنك تمارس ألعاب بتحبها، وتزور وتقابل ناس بتحبهم، علشان تتخطى أثر الصدمة»، وحذر فرويز من الدخول في علاقات أخرى بسرعة دون التأكد من نضج الشخص والوثوق فيه.

وأضاف الاستشاري النفسي، أنه لا يجب أن يدخل الشخص في علاقة عاطفية لكي يتجاوز شخص آخر: «العلاقة اللي بتتم بسرعة بتفشل بسرعة، خصوصاً لو داخلها علشان تنسى شخص تاني أو تتجاوزه».

كما نصح «فرويز» بالقيام بأمور مفيدة تشغل العقل والتركيز في العمل أو ممارسة الاسترخاء.