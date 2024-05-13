3 أخطاء عند الرضاعة تؤدي إلى اختناق الطفل وتهدد بوفاته.. راقبي حركاته

الرضاعة الطبيعية أو الحليب الصناعي، كلاهما قد يكون سببًا في اختناق الطفل أو وفاته في بعض الأوقات، لذا يجب الانتباه إلى بعض النصائح، حفاظًا على سلامة الرضيع، مثل متابعة حركات يديه وعينيه، مع ضرورة توجيه ضربات خفيفة جدًا بكف اليد، على ظهر الطفل، لمنع حدوث ارتجاع.

وأوضح الدكتور محمد سامي أخصائي تغذية علاجية للأطفال، أن هناك أخطاء تقتل الطفل في أثناء الرضاعة، سواء الطبيعية أو عن طريق اللبن الصناعي، لذا يجب الانتباه جيدًا حفاظًا على حياة الرضع.

طريقة الرضاعة الخاطئة

تعد طريقة الرضاعة من أهم الأمور، التي قد تتسبب في وفاة الرضيع، فإذا كانت رأس الطفل مائلة بشكل مبالغ فيه، يؤدي ذلك إلى حدوث اختناق في القصبة الهوائية، لذا ينصح بألا تكون الرأس مائلة بدرجة كبيرة.

عدم متابعة الطفل أثناء الرضاعة

عدم متابعة الأم لطفلها في أثناء الرضاعة، يعتبر كارثة كبيرة، لأن حركاته قد تشير إلى تعرضه للاختناق، مثلًا نظرات الطفل الثابتة، عدم تحركه تمامًا.

حدوث ارتجاع للطفل

من الأخطاء التي تقع فيها بعض الأمهات، هي الطريقة غير الصحيحة في التعامل مع الأطفال بعد الرضاعة، إذ يجب أن تكون رأس الطفل مائلة إلى حد ما، مع توجيه ضربات خفيفة جدًا على ظهره، حتى لا يحدث ارتجاع لما تناوله، ما يسبب اختناق الطفل ووفاته، نتيجة إصابته بالكحة الشديدة.

نصائح للأمهات عند رضاعة الطفل

نصح «سامي» الأمهات بضرورة متابعة برامج التوعية التابعة لوزارة الصحة، والتي تتحدث عن طريقة الرضاعة الصحيحة، والطعام المناسب للأم لتغذية الطفل جيدًا، وإلى جانب ذلك لابد من متابعة جميع التفاصيل الخاصة بالرضيع، ومراقبة حركاته في أثناء الرضاعة، لأن ذلك قد يشير إلى تعرضه للاختناق، وفي هذه الحالة يمكن إنقاذه.