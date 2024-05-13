رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و806 شاحنات بموانئ البحر الأحمر

كتب:

كريم روماني
09:36 ص | الإثنين 13 مايو 2024
ميناء البحر الأحمر- صورة أرشيفية

ميناء البحر الأحمر- صورة أرشيفية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 6 سفن، مؤكدا تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و806 شاحنات، و669 سيارة.

وشملت حركة الواردات 6 آلاف و500 طن بضائع، و291 شاحنة، و646 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 8 آلاف و500 طن بضائع، و515 شاحنة، و23 سيارة.

سفينة الحرية تغادر ميناء سفاجا اليوم 

وتغادر ميناء سفاجا اليوم، السفينة الحرية، بينما استقبل الميناء أمس 3 سفن، هي: الحرية، والحرية 2، وبوسيدون إكسبريس، وغادرت العبارة أمل، كما جرى تداول 5 آلاف و600 طن بضائع، و400 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لـ4 سفن، هي: بريدج، وكوين نفرتيتى، وآور وآيلة، وتغادر ميناء بورتوفيق السفينة SEA WAVE، وعلى متنها 415 سيارة، بوزن 830 طن قادمة من جدة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1480 راكبا.

اقرأ المزيد:

إعادة فتح ميناء نويبع البحري.. وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر

«مواني البحر الأحمر» تعلن تصدير 28 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى الهند

شلل تام في ميناء إيلات الإسرائيلي على البحر الأحمر بسبب هجمات «الحوثيين»

إعادة فتح ميناء شرم الشيخ وانتظام حركة الملاحة بمواني البحر الأحمر

إعادة فتح ميناء نويبع البحري وانتظام الحركة الملاحية بمواني البحر الأحمر
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.