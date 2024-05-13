تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و806 شاحنات بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 6 سفن، مؤكدا تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و806 شاحنات، و669 سيارة.

وشملت حركة الواردات 6 آلاف و500 طن بضائع، و291 شاحنة، و646 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 8 آلاف و500 طن بضائع، و515 شاحنة، و23 سيارة.

سفينة الحرية تغادر ميناء سفاجا اليوم

وتغادر ميناء سفاجا اليوم، السفينة الحرية، بينما استقبل الميناء أمس 3 سفن، هي: الحرية، والحرية 2، وبوسيدون إكسبريس، وغادرت العبارة أمل، كما جرى تداول 5 آلاف و600 طن بضائع، و400 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لـ4 سفن، هي: بريدج، وكوين نفرتيتى، وآور وآيلة، وتغادر ميناء بورتوفيق السفينة SEA WAVE، وعلى متنها 415 سيارة، بوزن 830 طن قادمة من جدة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1480 راكبا.