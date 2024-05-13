«مياه الجيزة» تستطلع آراء المواطنين بمراكز خدمة العملاء

استطلع فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، رأي المواطنين المترددين على مراكز خدمة العملاء؛ للوقوف على مدى رضاهم عن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والمدة الزمنية المستغرقة لإنهاء الخدمات، والإجراءات المطلوبة، ومستوى أداء العاملين بالمراكز، ومعدل الاستجابة.

مواصلة الاستطلاع بمراكز خدمة عملاء

وأوضح المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة في بيان صادر عن الشركة، أنه جرى إجراء الاستطلاع بمراكز خدمة عملاء: «الجامعة، الكيت كات، المنيرة الغربية».

ويستهدف الفريق مواصلة الاستطلاع بمراكز خدمة عملاء: «أحمد عرابي، جزيرة محمد، برطس، أوسيم»، وكذا توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وتوزيع بروشورات تحمل العديد من رسائل التوعية المائية.

الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي

وفي السياق ذاته، نفذ فريق التوعية، ندوات داخلية للعاملين بالمراكز للحث على أهمية تسهيل الإجراءات، وتوفير الوقت، والعمل على توصيل رسائل التوعية بأهمية اتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، وعدم الإسراف في الاستهلاك والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وذلك في ضوء برامج التوعية الداخلية للعاملين.