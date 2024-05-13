13 ألف جريح ومريض ومرافق.. وتخصيص 50 سيارة إسعاف للتمركز بمعبر رفح

تواصل مصر جهودها فى استقبال الجرحى الفلسطينيين عبر معبر رفح لعلاجهم فى المستشفيات المركزية والعامة والجامعية، بعد التنسيق مع الجانب الفلسطينى، وتلقى قوائم المصابين عبر الهلال الأحمر الفلسطينى، فضلاً عن إرسال مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية والطبية إلى غزة.

ضياء رشوان: زيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية ومستلزمات الإعاشة

وبحسب تصريحات ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، فإن مصر استقبلت نحو 3764 مصاباً ومريضاً فلسطينياً من قطاع غزة للعلاج خلال الفترة الماضية، فضلاً عن 6191 مرافقاً، إضافة إلى زيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية ومستلزمات الإعاشة التى تقدمها مصر للأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة.

«الصحة»: 10 آلاف و628 جلسة دعم نفسى لـ927 وافداً من الأشقاء فى المستشفيات المصرية

فيما أعلنت وزارة الصحة، فى بيان رسمى، عن تقديم 10 آلاف و628 جلسة دعم نفسى، لـ927 وافداً من الأشقاء الفلسطينيين، منذ اندلاع الأحداث فى قطاع غزة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة الخدمات الطبية، للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين، موضحة أن خدمات الدعم النفسى تم تقديمها للمصابين الفلسطينيين الذين يخضعون للعلاج من الجروح، والحروق، والكسور المختلفة فى 10 مستشفيات تابعة للوزارة بمحافظات «شمال سيناء، وبورسعيد، والإسماعيلية، والقاهرة».

وقالت د. منن عبدالمقصود، الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، إن نحو 10% من الأشقاء الفلسطينيين الذين تلقوا جلسات الدعم النفسى، اقتضت حالتهم استخدام علاج دوائى مع الجلسات، مؤكدة أن الفرق المكلفة بالمتابعة النفسية للأشقاء الوافدين من قطاع غزة، تم تدريبهم وتأهيلهم على أعلى مستوى لتقديم أفضل خدمة للأشقاء من الشعب الفلسطينى.

«عبدالغفار»: إجراء آلاف العمليات المعقدة للجرحى والمصابين خلال الفترة الماضية

وفى تصريحات له، أوضح د. حسام عبدالغفار، المتحدث باسم «الصحة»، أن مصر استقبلت نحو 13 ألف مريض ومرافق منذ بدء الحرب الإسرائيلية، مشيراً إلى أنه جرى التوجيه بإعداد قاعدة بيانات مفصلة ومدققة باللغتين العربية والإنجليزية تتضمن عدد المرضى والجرحى الفلسطينيين وحالتهم الصحية، فضلاً عن الملف الطبى لكل حالة سواء تتلقى العلاج أو خضعت لعمليات جراحية، إضافة إلى الأجهزة والمعدات الطبية المستخدمة فى التشخيص والعلاج.

وقال «عبدالغفار» إنّ الدولة طوّرت القطاع الصحى فى محافظة شمال سيناء على مدار الـ10 سنوات الماضية، وهو ما أسهم فى تقديم أوجه الرعاية الصحية كافة للأشقاء الفلسطينيين من توفير للعلاج وإجراء الجراحات الصعبة فى مستشفيات المحافظة، مشيراً إلى إجراء آلاف العمليات المعقدة جداً فى مختلف مستشفيات مصر خلال الفترة الماضية، وأكد أن وزارة الصحة وفّرت 150 سيارة إسعاف فى مدينة رفح المصرية، من بينها 50 سيارة تقف بشكل دائم أمام المعبر، لاستقبال ونقل المصابين من الأشقاء الفلسطينيين فى إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستقبال الجرحى وعلاجهم فى المستشفيات، ضمن جهود مصر فى التخفيف عن الشعب الفلسطينى، موضحاً أن هناك مرضى يحتاجون لإجراء أكثر من عملية جراحية فى أكثر من تخصص وهو ما يقوم به الأطباء المصريون.

فى سياق متصل، استقبلت المستشفيات الجامعية مئات المرضى والجرحى القادمين من قطاع غزة، وقدمت لهم الخدمات الطبية اللازمة بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والوزارات والجهات المعنية بالدولة، ولم يقتصر دور مصر على استقبال الجرحى الفلسطينيين لإجراء مختلف العمليات الجراحية المعقدة وتقديم العلاج لهم، بل دعمت الأشقاء بالمواد الطبية عن طريق عبور الشاحنات عبر معبر رفح، إذ بلغ عدد الشاحنات التى دخلت القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلى على الأشقاء فى غزة حتى منتصف أبريل الماضى نحو 19354 شاحنة، تضمنت 19952 طناً من المواد الطبية، بالإضافة إلى 10435 طناً من الوقود، وكذلك 123453 طناً من المواد الغذائية، هذا بالإضافة إلى 26692 طناً من المياه، وكذلك 44103 أطنان مواد إغاثية أخرى، ونحو 2023 طناً من الخيام والمشمعات، ونحو 123 سيارة إسعاف مجهزة، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات.

ووجهت وزارة الصحة الفلسطينية الشكر لمصر على ما تقدمه من رعاية لضحايا الحرب على غزة، وقالت فى بيان صحفى: «نثمّن جهود مصر فى استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين للعلاج بالمستشفيات المصرية».