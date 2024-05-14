جدول الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024.. تنطلق غدًا

ساعات قليلة تفصل طلاب المعاهد الأزهرية عن بداية أول امتحان لهم لنهاية هذا العام، وبالتزامن مع ذلك يهتم الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة جدول الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024، وذلك لمعرفة المواد التي عليهم أداء امتحاناتها وترتيبهم، ونهايتها لترقب ظهور النتيجة.

جدول الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024

وحول جدول الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024، فقد أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بداية الامتحانات ونهايتها والمواد المقررة، وجاء كالتالي:

- يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024: يعقد امتحان القرآن الكريم.

- يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024: يعقد التربية الإسلامية - وامتحان الدراسات الاجتماعية.

- يوم السبت الموافق 18 مايو 2024: يعقد اللغة العربية والخط والإملاء.

- يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024: يعقد الرياضيات - وامتحان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- يوم الإثنين الموافق 20 مايو 2024: يعقد العلوم - وامتحان المهارات المهنية.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024: يعقد اللغة الإنجليزية - وامتحان المستوى الرفيع للمعاهد النموذجية والخاصة.

تفاصيل عقد الامتحانات

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أنه يتم عقد امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 للفصل الدراسي الثاني، للطلاب المبصرون شفهيًا في حفظ القرآن الكريم، بينما يتم عقد امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 للطلاب المكفوفين شفهيًا في جميع المواد.