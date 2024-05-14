سبب وفاة جوان الخطيبي اليوتيوبر السوداني.. لايف قبل الرحيل

وفاة تلو الأخرى وجنائز لا تنتهي أبطالها شباب في عمر الزهور، كان آخرها وفاة جوان الخطيبي اليوتيوبر والتيك توكر السوداني، الذي تسبب رحيله في صدمة لمتابعيه، إذ ظهر في آخر مقطع فيديو له على «تيك توك» وقد بدت عليه علامات التعب والإرهاق الشديدين ما أثار قلق متابعيه حتى أُعلن خبر وفاته خلال الساعات القليلة الماضية.

سبب وفاة جوان الخطيبي

وكشف موقع «النيلين» السوداني، سبب وفاة جوان الخطيبي، إذ تعرض الشاب العشريني لأزمة قلبية مفاجئة انتقل على إثرها إلى أحد مستشفيات القاهرة، إلا أنّه سرعان ما توفي، تاركًا أسرته وأصدقائه في حزن عميق على وفاته.

كان الظهور الأخير للتيك توكر السوداني جوان الخطيبي عبر مقطع فيديو لايف عبر «تيك توك» ظهر خلاله مع صديقته المقربة أميرة الجنوبية يتحدث عن تعبه من المرض وفقدان الأهل وذلك قبل ساعة من وفاته، كما تطرق للحديث عن حالته النفسية السيئة التي تسبب في حزن قلبه بشكل مؤكد لفقده إحساس اللمة والأهل والعائلة بشكل طبيعي مثل الآخرين.

من هو جوان الخطيبي؟

كان جوان الخطيب، المعروف أيضًا باسم محمد الخطيب، شابًا سودانيًا اشتهر على منصات التواصل الاجتماعي، خاصةً تيك توك، وحظي بشعبية كبيرة لمقاطعه الكوميدية المميزة وتفاعله مع جمهوره، ونعى العديد من رواد التواصل الاجتماعي جوان بكلمات مؤثرة، مشيدين بشخصيته المرحة وتأثيره الإيجابي.

وتحولت صفحات متابعيه إلى دفتر عزاء ينعون خلالها الفقيد الشاب، إذ دوّن حساب باسم هيثم بخيت: «محمد الخطيب (جوان) كان طالع لايف قبل وفاته بساعة، لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يرحمه ويكفر سيئاته و يثبته عند السؤال ربنا يحسن خاتمتنا جميعا و يتوفانا وهو راضٍ عنا».

فيما علق أحد المتابعين على وفاة جوان الخطيبي قائلًا: «وفاة محمد الخطيب جوان في القاهرة إثر نوبة قلبية، سبحان الله الزول ده كان في عز شبابه وما في زول كان متوقعه يموت، لكن الموت علينا حق»، وكتب آخر: «وفاة جوان الخطيبي تذكير وتنبيه لينا بالموت وموت الغفلة بالذات، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة».