«تنمية دمياط الجديدة» يوقّع بروتوكولا لتطوير المنشآت التجارية في المدينة

وقّع الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، ومحمد فايد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، بروتوكول تعاون بين الجهاز ومجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، لتنفيذ أعمال تطوير المنشآت والقطاعات التابعة للغرفة، بحضور معاوني رئيس الجهاز وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، وأمين عام الغرفة التجارية والمستشار الهندسي للغرفة التجارية بدمياط.

وصرح الدكتور محمد خلف الله، بأنّ البروتوكول يأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين الجهاز والغرفة التجارية بدمياط، ورغبة مجلس إدارة الغرفة التجارية في الاستفادة من إمكانيات الجهاز، لما يمتلكه من خبرات ومتخصصين في تنفيذ أعمال تطوير المنشآت والقطاعات التابعة للغرفة التجارية.

وأضاف رئيس الجهاز، أنّه جرى الاتفاق بين طرفي البروتوكول على إنابة الغرفة التجارية بدمياط لجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة في أعمال التجهيز لمستندات الطرح والإسناد والإشراف على تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير وصيانة ورفع كفاءة والإشراف على المنشآت التابعة للغرفة التجارية.

وفي سياق متصل، وجّه رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بالاستمرار في أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة الشاطئ لاستقبال سكان المدينة وروادها خلال فصل الصيف، مؤكدا خلال جولته التفقدية التي رافقه خلالها المهندس صلاح عبدالهادي نائب رئيس الجهاز ومعاونيه ومديري الإدارات المعنية بالجهاز، متابعته اليومية لتنفيذ خطة رفع كفاءة شاطئ المدينة وكذا الاستعداد المبكر لإستقبال سكان مدينة دمياط الجديدة وروادها خلال فصل الصيف ليكون متنفسا لهم، حيث يتم رفع كفاءة الشاطئ بشكل كامل ليكون على مستوى راق يليق بهم.

وفي سياق متصل، وجّه رئيس الجهاز، الإدارات الميدانية المعنية بالجهاز بالتواجد الدائم والمستمر وتكثيف حجم العمل للانتهاء من تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة الشاطئ، الذي يعد واجهة جمالية للمدينة ما يتطلب تطويره على أعلى مستوى.

وأضاف خلف الله، أنّ المدينة أصبحت محط أنظار الجميع نظرا لموقعها الفريد على ساحل البحر المتوسط بطول 9 كيلومترات وبعد الإشادة بها عقب الزيارة الأخيرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لمدينة دمياط الجديدة والثناء عليها.