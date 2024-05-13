جهاز دمياط الجديدة يتولى أعمال تطوير المنشآت التابعة للغرفة التجارية بالمدينة

شهد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، ومحمد فايد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز ومجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، في حضور معاوني رئيس الجهاز وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، وأمين عام الغرفة التجارية والمستشار الهندسي للغرفة التجارية بدمياط.

تطوير المنشآت والقطاعات التابعة للغرفة التجارية

وقال رئيس الجهاز، إن البروتوكول يأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين الجهاز والغرفة التجارية بدمياط، ورغبة مجلس إدارة الغرفة التجارية في الاستفادة من إمكانيات الجهاز، لما يمتلكه من خبرات ومتخصصين في تنفيذ أعمال تطوير المنشآت والقطاعات التابعة للغرفة التجارية.

الإشراف على المنشآت التابعة للغرفة التجارية

وأضاف رئيس الجهاز، أن الاتفاق بين طرفي البروتوكول على إنابة الغرفة التجارية بدمياط لجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة في أعمال التجهيز لمستندات الطرح والإسناد والإشراف على تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير وصيانة ورفع كفاءة والإشراف على المنشآت التابعة للغرفة التجارية، يأتي وفقا للمادة 78 من القانون رقم 782 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.

من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، أن الغرفة تهدف إلى تنمية وتنشيط وتوحيد الجهود لرفع مستوى المهنة وما يتعلق بالتجارة والنهوض بها لمسايرة التطورات التكنولوجية العالمية، من خلال توقيع مثل هذا البروتوكول، لتطوير المنشآت التابعة للغرفة، مثل مصاعد مبنى الغرفة التجارية بدمياط، وتطوير سوق الجملة بمدينة دمياط الجديدة، ودراسة كيفية الاستفادة من السور الخاص بالسوق لخدمة المناطق المجاورة له.

استمرار التعاون بين الجهاز والغرفة التجارية بدمياط

وأعرب رئيس الجهاز عن سعادته وتقديره وشكره لمجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، وحرصه على استمرار التعاون بين الجهاز والغرفة التجارية بدمياط.