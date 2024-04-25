تعيينات شركة المياه والصرف.. اعرف موعد المقابلات الشخصية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية مواعيد الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة فني رابع «أعمال صحية - ميكانيكا - كهرباء»، وفقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2023.

رابط موعد المقابلة الشخصية للمتقدمين لوظائف 2023

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية رابطًا، يمكن من خلاله من معرفة موعد الاختبارات والمقابلة الشخصية، من هنا.

المستندات المطلوبة خلال اجراء الاختبارات لوظائف 2023

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية المتقدمين لشغل الوظائف وفقا للاعلان رقم 1 لسنة 2023، إحضار المستندات التالية عند التقدم لإجراء الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية، وهي:

- بطاقة الرقم القومي

- شهادات الخبرة (إن وجدت)

- الاحتفاظ بالكود المعلن عنه

- الالتزام بميعاد الاختبارات المعلن عنه

الشروط الواجب في المتقدمين لوظائف شركة المياه 2023

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة فني رابع كالتالي:

- أن يكوم المتقدم من المقيمين بالمراكز الآتية «المنصورة ومحلة دمنة - السنبلاوين - أجا - تمي الأمديد - دكرنس - شربين» وفقاً لبطاقة الرقم القومي السارية والصادرة في تاريخ سابق للإعلان.

- أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات من تخصص «أعمال صحية - ميكانيكا - كهرباء»

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل.

- أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً وذلك طبقاً لأحكام قانون الخدمة العسكرية.

- ألا يزيد السن عن 30 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.