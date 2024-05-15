رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

احصل على 80 جنيها بشكل يومي عند شراء هذه الشهادة.. التفاصيل

كتب:

منة العشماوي
07:05 م | الأربعاء 15 مايو 2024
العائد اليومي على شهادة ادخار

العائد اليومي على شهادة ادخار

يوفر البنك العربي الافريقي الدولي شهادة ادخار ثلاثية، بعائد مرتفع يصل إلى 27% سنويًا والمدة 3 سنوات، ودورية صرف العائد تكون يوميًا.

وبحسب جدول أسعار العائد من البنك العربي الأفريقي الدولي لشهر مايو 2024، على الموقع الرسمي، شهادة الإيداع اليومية بسعر الفائدة متغير على أساس سعر الكوريدور للإيداع في المركزي المصري.

تفاصيل شهادة الإيداع اليومية من الأفريقي الدولي

وتقدم الشهادة للأفراد فقط، والحد الأدنى لشراء الشهادة 5 آلاف جنيه مصري ومضاعفاته، ويتيح البنك العربي الافريقي الدولي إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية مضمنة.

سعر استرداد الشهادة من الافريقي الدولي

ولا يمكن استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، ويتيح البنك إمكانية تجديد الشهادة في حال رغبة العميل.

وبالنسبة لسعر استرداد قيمة الشهادة، تكون النسبة في السنة الأولى 1.50%، وفي السنة الثانية 1%، وفي السنة الثالثة 0.50%.

ويمكن لصاحب المبلغ 100 ألف جنيه الحصول على عائد يومي نحو 80 جنيهًا أي في العام إجمالي نحو 27 ألف جنيه.

اقرأ المزيد:

بعائد يومي يصل لـ27%.. بنك خاص يكشف تفاصيل شهادة ادخار جديدة

خبير اقتصادي يجيب: أيهما أفضل «شراء الذهب أم شهادة ادخار ثلاثية»؟

يصل لـ30%.. بنك حكومي يطرح شهادة ادخار جديدة الأحد المقبل

للمصريين بالخارج.. أفضل شهادة ادخار بالدولار في البنوك 2024

شهادة ادخار بعائد يومي 630 جنيها.. التفاصيل كاملة
بقلم منة العشماوي