احصل على 80 جنيها بشكل يومي عند شراء هذه الشهادة.. التفاصيل

يوفر البنك العربي الافريقي الدولي شهادة ادخار ثلاثية، بعائد مرتفع يصل إلى 27% سنويًا والمدة 3 سنوات، ودورية صرف العائد تكون يوميًا.

وبحسب جدول أسعار العائد من البنك العربي الأفريقي الدولي لشهر مايو 2024، على الموقع الرسمي، شهادة الإيداع اليومية بسعر الفائدة متغير على أساس سعر الكوريدور للإيداع في المركزي المصري.

تفاصيل شهادة الإيداع اليومية من الأفريقي الدولي

وتقدم الشهادة للأفراد فقط، والحد الأدنى لشراء الشهادة 5 آلاف جنيه مصري ومضاعفاته، ويتيح البنك العربي الافريقي الدولي إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية مضمنة.

سعر استرداد الشهادة من الافريقي الدولي

ولا يمكن استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، ويتيح البنك إمكانية تجديد الشهادة في حال رغبة العميل.

وبالنسبة لسعر استرداد قيمة الشهادة، تكون النسبة في السنة الأولى 1.50%، وفي السنة الثانية 1%، وفي السنة الثالثة 0.50%.

ويمكن لصاحب المبلغ 100 ألف جنيه الحصول على عائد يومي نحو 80 جنيهًا أي في العام إجمالي نحو 27 ألف جنيه.