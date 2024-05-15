شروط التقديم لوظائف «كهرباء جنوب القاهرة».. الخبرة لا تقل عن 15 سنة

أعلنت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية من درجة مدير عام من العاملين بقطاع الكهرباء، مشيرة إلى الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين.

وكشفت الشركة أنّ الوظائف المطلوبة كالتالي:

- مدير الإدارة العامة لحسابات المخازن (قطاع التكاليف وحسابات المخازن).

- مدير الإدارة العامة للإحصاء والبحوث (قطاع المركزي للشؤون التجارية).

- مدير الإدارة العامة لايرادات الشيخ زايد (قطاع الشئون التجارية الهرم).

- مدير الإدارة العامة لإيرادات وسط ريف الجيزة (قطاع الشؤون التجارية جنوب القاهرة).

- مدير الإدارة العامة لإيرادات مدينة 15 مايو (قطاع الشؤون التجارية جنوب القاهرة).

- مدير الإدارة العامة لإيرادات السيدة زينب (قطاع الشؤون التجارية وسط القاهرة).

- مدير الإدارة العامة لإيرادات غرب القاهرة

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للوظائف

وحددت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء الشروط الواجب توافرها في المتقدمين الراغبين لشغل الوظائف كالتالي:

- مؤهل تجاري عالي مناسب ومدة خبرة لا تقل عن 15 سنة.

- قضاء مدة بينية بالدرجة السابقة لا تقل عن سنتين.

- قدرة عالية على القيادة والتوجيه.

- اجتياز التدريب الذي تتيحه الشركة.

- اجتياز الاختبار أمام لجنة اختيار القيادات بالشركة.

لجبة لاختيار شاغلي الوظائف القيادية بالشركة

وطالبت الشراكة، المرشحين، بالتقدم بطلب باسم المحاسب رئيس الأمانة الفنية للجنة اختيار شاغلي الوظائف القيادية بالشركة، مرفقاً به الآتي:

- بيان بأبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدات التي عمل بها مدعمًا بالمستندات المؤيدة لذلك.

- اقتراحات لتطوير الأداء للوظيفة المتقدم إليها.

- نتيجة تحليل اختبار الكشف عن تعاطي المخدرات بمعرفة الجهات المختصة الموضحة بالقانون رقم 73 لسنة 2021.

طريقة التقديم للعاملين من خارج الشركة

وبالنسبة للعاملين من خارج الشركة، يقدمون طلباتهم مشفوعة بالموافقة المبدئية من جهة عملهم على النقل في حالة الترشيح للتعيين بالشركة، ومرفق بها المستندات الدالة على شخصية المتقدم وبيان تدرج وظيفي من جهة العمل.