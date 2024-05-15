7 نصائح للتعامل مع اضطراب الملاحة البحرية في 3 مناطق غدا

حركة الرياح وسرعتها المعتادة، لا تسبب قلقًا بالنسبة للكثيرين، إلا أنه في حالة زيادتها عن المعدل الطبيعي، يسبب الأمر إزعاجًا كبيرًا لأهالي 3 مناطق، باعتبارهم الأكثر تأثرًا نتيجة لاضطراب حركة الملاحة البحرية غدا، ووصول سرعة الرياح إلى نحو 70 كيلومترا في الساعة، مما يعوق حركة الملاحة البحرية على تلك المناطق إلى جانب سرعة الامواج الذي يصل إلى نحو 4 أمتار.

7 نصائح للتعامل مع اضطراب حركة الملاحة البحرية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، 3 مناطق، وهي خليج السويس والعقبة والبحر الأحمر باعتبارها الأكثر تأثرًا باضطراب حركة الملاحة البحرية، التي تستوجب التعامل معها بحذر تام.

ووجه بكري أبو الحسن شيخ الصيادين، خلال حديثه لـ«الوطن» مجموعة من النصائح للتعامل معها ويمكن تناولها فيما يلي:

يستوجب على أصحاب سفن الصيد توخي الحذر التام، والعمل على مراجعة مواعيد النوات والتيارات والمنخفضات الجوية أيضًا.

العمل على توجيه المركبات عكس اتجاه الرياح.

تجنب تعريض أحد جانبي المركَب لاتجاه الريح.

العمل على تشغيل أجهزة المرور والسير الكاشفة لأي معوقات.

عليك تشغيل جهاز الأسكنديل الخاصة بالأعماق.

الابتعاد قدر الإمكان عن الأماكن الصخرية والجزر لتجنب الاصطدام قدر الإمكان.

البعد عن المجرى الملاحي الخاص بالسفن الكبيرة والعملاقة.

أما فيما يتعلق بقوة الرياح وسرعتها فهناك مجموعة من الاعتبارات وجب التعامل معها لتفادي السير في أثناء اشتداء الرياح