عاجل.. رقم غير مسبوق لدرجات الحرارة اليوم السبت.. وتحذير من 3 ظواهر جوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس، اليوم السبت، ودرجات الحرارة، مشيرة إلى استمرار الموجة الحارة على أغلب أنحاء البلاد، إذ تكون الأجواء حارة نهارًا على أغلب الأنحاء، وشديدة الحرارة على جنوب البلاد، وتصل درجات الحرارة إلى 43 درجة مئوية، خاصة في إقليم جنوب الصعيد.

استمرار الموجة الحارة

ولفتت الأرصاد الجوية إلى أن الطقس يكون معتدلًا ليلًا على أغلب الأنحاء، إلا أنّها حذّرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس نهارًا، لأنه يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

اضطراب الملاحة البحرية

وحذرت الأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة البحرية، على خليج السويس والبحر الأحمر، بسبب سرعة الرياح التي تصل إلى 50 كيلومترًا في الساعة، وتؤدي لارتفاع الموج إلى 3 أمتار.

وأضافت «الأرصاد» أنه بالتزامن مع الموجة الحارة، تنشط الرياح على القاهرة الكبرى، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، من جنوبي البلاد وسيناء والصحراء الغربية.

درجات الحرارة اليوم السبت 18-5-2024

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة اليوم السبت 18-5-2024.

- القاهرة والوجه البحري العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة.

- شمال ووسط الصعيد العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

- جنوب الصعيد العظمي 43 درجة والصغرى 27 درجة.