«المالية» تنتهي من مراجعة مرتبات مايو 2024.. «اعرف هتقبض إمتى»

انتهت وزارة المالية من مراجعة مرتبات شهر مايو الجاري 2024، إذ تسعى لضخ المبالغ المالية في الموعد المحدد لصرف مرتبات شهر مايو للموظفين العاملين في الجهاز الإداري بالدولة في ماكينات الصراف الآلي بداية من يوم 24 مايو الجاري 2024، مع مراعاة تطبيق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، لتخفيف التزاحم على ماكينات «ATM».

صرف مرتبات شهر مايو 2024

وشرحت وزارة المالية عن جدول صرف مرتبات شهر مايو 2024 من ماكينات «ATM»، وكذلك صرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وتستعرض «الوطن» مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2024 وفق المعلن من قبل وزارة المالية، وهي كالتالي:

- صرف مرتبات شهر مايو 2024

يبدأ صرف مرتبات شهر مايو 2024 من ماكينات الـATM وما يتقاضاه العاملون بخلاف المرتبات، خلال 5 أيام، كما يلي:

الخميس 23 مايو 2024

الأحد 26 مايو 2024

الاثنين 27 مايو 2024

الثلاثاء 28 مايو 2024

الأربعاء 29 مايو 2024

- صرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين

وحددت وزارة المالية موعد صرف متأخرات شهر مايو 2024 وهي عبارة عن «حوافز - مكافآت - بدلات - كل المتغيرات» على مدار 3 أيام، وهي:

الأربعاء 8 مايو 2024

الخميس 9 مايو 2024

الأحد 12 مايو 2024.