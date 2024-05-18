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أنشطة تفاعلية ومسابقات ثقافية لتوعية الأطفال بترشيد استهلاك المياه

كتب:

سلامة عامر
12:23 م | السبت 18 مايو 2024
جانب من الأنشطة التوعوية

جانب من الأنشطة التوعوية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية في فرع الشركة بالشرقية، بتنفيذ أنشطة تفاعلية ومسابقات ثقافية لترسيخ المفاهيم التوعوية تحت شعار« نقطة مياه تساوي حياة» لدى النشء بحضانة رودي بمدينة أبو حماد.

معلومات مبسطة وسهلة

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، في بيان اليوم، إلى أن أنشطة الحملة تنوعت ما بين لعبة المتحري الصغير ونشاط السلم والثعبان وورش رسم لإيصال معلومات مبسطة وسهلة حول المحافظة على المياه، وكذلك السلوكيات الصحيحة والخاطئة في تعاملاتنا اليومية مع شبكتي المياه والصرف الصحي، وتم عمل مسابقات ثقافية للطلبة الحاضرين وتكريم الأطفال المتميزين.

نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك

من جانبة، أكد المهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أهمية نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك وترسيخ الصورة الذهنية للترشيد لدى الاطفال، فهم قادرون على استيعاب الأفكار التوعوية و هذه مسئولية كبيرة لتأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه، إضافة إلى تربية النشء على السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.