191 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الإعدادية بالجيزة اليوم

تنطلق اليوم امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (عام - لغات) للفصل الدراسي الثاني بمحافظة الجيزة.

إجمالي عدد الطلاب على مستوى المحافظة

وكشف أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بأن اجمالي الطلاب على مستوى المحافظة بلغ 191 ألفا و68 طالبا وطالبة، مقسمين على697 لجنة بالإضافة إلى لجنة 57 ألفا و357.

التواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة

وأشار سلومة إلى تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها فورا، والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة إضافة إلى التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان.

جدول امتحانات الطلاب

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه سيؤدي الطلاب في اليوم الأول في تمام الساعة التاسعة صباحا، امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويوم غدا الأحد الموافق 19 مايو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وسيكون يوم الاثنين 20 مايو امتحان مادة الهندسة، والثلاثاء 21 مايو امتحان مادتي اللعة الأجنبية والتربية الدينية والأربعاء 22 مايو مادتي العلوم والتربية الفنية، وينتهي ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية، يوم الخميس الموافق 23 مايو بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية و(التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية) .