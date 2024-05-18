صيغ مستحبة لـ دعاء بعد الامتحان.. اللهم إني استودعتك إجاباتي كلّها

دعاء بعد الامتحان من الأدعية التي تهم كثيرا من الناس، خاصة مع انطلاق ماراثون الامتحانات في محافظات الجمهورية والمراحل التعليمية، حيث تكثر معها الشكوى من القلق والتوتر والخوف من قبل الطلاب والطالبات، مما يؤثر على أدائهم سلبا، لذا يلجأ العديد منهم إلى الدعاء والابتهال والتقرب إلى الله عز وجل، لأن الدعاء يغير القدر، حيث قال الله عز وجل في كتابه العزيز ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: 186].

دعاء بعد الامتحان

وذكر مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، في فتوى له عن فضل الدعاء والأدعية أيام الامتحانات، عبر صفحته الرسمية، إن للدعاء فضل كبير ورد في السنة النبوية والقرأن الكريم عن النعمان بن بشيرٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»، ثم قرأ قوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: 60]»، لافتا إلى أن العلماء أجمعوا على عدم وجود صيغة محددة في دعاء بعد الامتحان، ولكن يمكن للطالب الاستعانة ببعض هذه الصيغ:

- اللهمّ آتِني من الدّرجات أكملها وأفضلها، اللهمّ ارزقني نجاحاً باهراً يُدخل في قلوبنا الفرح والسرور.

- اللهم إني استودعتك إجاباتي كلّها، فوفقني لما تحبه وترضاه، وامنُن عليّ بنجاحي في دراستي يا أكرم الأكرمين.

- اللهمّ ارزقني التوفيق والنجاح في دراستي وأكرمني بالدرجات العالية. اللهم إنا نسألك فرحاً قريبًا وصبرًا جميلاً وصفحًا جميلًا وشكرًا كثيرًا وذكرًا طويلًا ورزقًا وفيرًا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهمّ إنّي قمتُ بالدراسة والإجابة وتوكلت عليك فأنت خير وكيل، يا رب امنُن عليّ بفرحة النجاح يا أكرم الأكرمين. ربّ قد سلّمتُ ورقتي وأنت أعلم أنني أخذتُ بالأسباب، وبذلتُ قُصارى جهدي، ربِّ أكرمني بنتيجةٍ تُثلج صدر أمي وأبي، وتُفرح قلوبهم.

-اللهم ارزقنا التوفيق، وزدنا علمًا وعملًا صالحًا، واجعلنا من المتقين المخلصين. اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

دعاء الامتحانات

ومن الصيغ التي يمكن الاستعانة بها في دعاء بعد الامتحان:

- اللهمّ افتح لنا خزائن رحمتك، اللهمّ رحمة لا تعذّبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا وفاقة، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا.

- لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له.

- اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، و أسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

- اللهم ارزقنا التوفيق، وزدنا علمًا وعملًا صالحًا، واجعلنا من المتقين المخلصين. اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.