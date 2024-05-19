استبعاد 6 رؤساء لجان ومراقبين في امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

أصدرت سماح محمد إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية قررا باستبعاد اثنين من رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، ومراقبين اثنين اليوم الثاني في الامتحانات؛ للسماح بدخول الهواتف المحمولة داخل اللجنة و2 ملاحظين لحيازتهم الهاتف المحمول داخل اللجنة خلال أداء الطلاب في امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

كما قررت مدير المديرية تحويل عدد من الطلاب للشؤون القانونية وذلك لإثارتهم الشغب داخل اللجنة خلال أداء امتحانات اليوم الأحد.

ودعت مديرية التعليم الجميع إلى التعاون والالتزام بكافة التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

انتظام امتحانات مادة العلوم في القليوبية

وكان طلاب الشهادة الإعدادية أدوا اليوم امتحان مادة العلوم، حيث تباينت أراء الطلاب حول سهولة امتحان العلوم وصعوبة بعض النقاط، فيما أعلنت غرفة عمليات امتحانات الشهادة الإعدادية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، انتظام امتحان مادة العلوم اليوم مؤكدة أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط ولم يتضمن أي أجزاء من خارج المقررات الدراسية التي تلقاها الطلاب على مدار الفصل الدراسي الثاني