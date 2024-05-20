رئيس «الغد»: نؤيد طلب المدعي العام للجنائية الدولية.. وننتظر قرار المحكمة

رحّب المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بإعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بأنه يسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيل، بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه.

طلب المدعي العام للجنائية الدولية

وأضاف «موسى» في بيان له: «نؤيد طلب المدعي العام للجنائية الدولية، نحن ننتظر بشغف قرار المحكمة في هذا الأمر، إذ لا يجب ألا يكون أحدٌ فوق القانون في هذا العالم، على الرغم من علمنا بأن إسرائيل ليست من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة، طبعًا، إذ يجب أن يحاسب كل المسؤولين عن سياسة الإبادة الجماعية والتهجير التي يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني العزل، وحرمانه من إقامة دولته على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية».