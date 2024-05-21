بعد واقعة أبو غالب.. عميد «النقل البحري»: المعديات تخضع لقوانين تحتاج إعادة نظر

أعرب الدكتور محيي الدين السايح خبير النقل البحري وعميد كلية النقل البحري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن حزنه الشديد إثر انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب في نهر النيل بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن وفاة 11 شخصا.

وأشار «السايح» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية CBC، إلى أن الملاحة البحرية والمعدات تخضع للقوانين والتشريعات المحلية والدولية، لافتا إلى أننا أمام جانبين متحكمين في منظومة الملاحة البحرية.

إعادة النظر في الجوانب الفنية

وطالب عميد كلية النقل البحري بإعادة النظر في هذه القوانين، معقبا: «القوانين التي تحكم الملاحة موجودة، ولكن يجب إعادة النظر في الجوانب الفنية».

أسباب حادث معدية أبو غالب

ونوه بأن المواصفات والجوانب الفنية متمثلة في 3 جوانب؛ وهي محطات الركاب التي يتجمع فيها الركاب، ومواصفات فنية متعلقة بالمعديات نفسها، ومواصفات خاصة بتأهيل العاملين على هذه المعديات، موضحا أن حادث معدية أبو غالب عانى من الخلل في الثلاث جوانب السابق ذكرها من حيث محطات الركاب والمعديات نفسها، والعاملين المتواجدين بها.