لقاءات تعريفية في الشيخ زويد للتوعية بقانون التصالح في مخالفات البناء

عقد صالح محمد عبدالرحمن أبوهولي، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، لقاءا تعريفيًا للأهالي عن قانون التصالح في مخالفات البناء.

وحضر اللقاء مشايخ ووجهاء الشيخ زويد لتوعية المواطنين بنطاق القرى بأهمية قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، وأهمية سرعة التقدم بطلبات التصالح بالمركز التكنولوجي في مجلس المدينة، وكذلك عمل الأجهزة التنفيذية على التيسير وراحة المواطنين، وتقديم كل سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

تقديم كل سبل الدعم للمواطنين

وأشار «أبو هولي»، خلال اللقاء، الذي عُقد برئاسته، وفي حضور كل من رؤساء الوحدات المحلية، وعدد من مشايخ ورموز قرى الشيخ زويد عن أهالى المدينة، إلى تقديم كل سبل الدعم للمواطنين والعمل على تسريع معدلات الأداء، وتيسير الإجراءات وسرعة إنجازها، طبقًا لتوجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

التصدي لمخالفات البناء

ووجه «أبوهولي» بضرورة استمرار جهود التصدي بكل حسم لحالات البناء المخالف، وأي محاولات للتعدي على أملاك الدولة، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.