خطوات الاستعلام عن نتيجة النقل 2024 بالقاهرة.. اعرف التقديرات بالألوان

أعلنت محافظة القاهرة ظهور نتيجة سنوات النقل من الصف الرابع الإبتدائي إلى الصف الثاني الإعدادى، للعام الدراسي 2023 2024، ويكون الحصول على النتيجة من خلال عدة وسائل.

طرق الحصول على نتيجة النقل

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة النقل 2024 للعام الدراسي الحالي لسنوات النقل من خلال الوسائل التالية:

- التليفون الأرضي رقم: 09000100.

- التليفون المحمول رقم: 5757.

- موقع الخدمات التعليمية عن طريق المحادثة الآلية من الرابط التالي: https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

قناة الواتس اب: https://whatsapp.com/channel/0029VaakvHTFSAsvUIapR21b

خطوات الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل بالقاهرة

ويمكن الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل من الصف الرابع الإبتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي بمحافظة القاهرة، من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، من هنـــــــــــــــا.

واتلاع الخطوات التالية:

- اكتب الرقم القومي.

- اختر المرحلة الدراسية.

- اختر الصف الدراسي.

- اختر الفصل الدراسي.

- اضغط على عرض النتيجة.

- تظهر نتبجة الطالب وبيان بدرجاته وتقديراته في المواد الدراسية.

دلالات نتيجة صفوف النقل

وفي وقت سابق كشفت وزارة التربية والتعليم، أن نتيجة سنوات النقل تظهر بـ4 ألوان يشير كل لون منها إلى تقدير معين، وهي على النحو التالي:

الأحمر: يعبر عدم اكتساب الطالب للمهارات المطلوبة ونطاق درجاته من 1 إلى 50 درجة.

الأصفر: يشير إلى أن الطالب يحتاج إلى مزيد من التعلم والدعم، ونطاق درجاته من 50 إلى 65 درجة.

الأخضر: يشير إلى أن الطالب حصل على المعارف والمهارات المطلوبة، ونطاق درجاته من 65 و85 درجة.

الأزرق: ويدل على أن الطالب تجاوز التوقعات واكتسب المهارات بشكل متميز، ونطاق درجات من 85 إلى 100 درجة.