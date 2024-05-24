إعادة ضخ المياه تدريجيا إلى 8 مناطق في الجيزة بعد كسر مفاجئ بخط «كعابيش»

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إعادة ضخ المياه تدريجياً إلى مناطق «المساحة، العشرين، كفر طهرمس، حسن محمد، التعاون، المطبعة، الطوابق، المريوطية».

إصلاح الكسر المفاجئ

أشارت الشركة، في بيان، إلى بدء ضخ المياه بعد الانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ بمحبس مياه قطر 600 مم، على خط المياه قطر 1000مم، بمنطقة كعابيش بفيصل.

سيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة

جديرُ بالذكر، أن الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية.