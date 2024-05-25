نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 بمحافظة القليوبية.. «ظهرت الآن»

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 ظهرت الآن في المدارس، وجار توزيعها على الطلاب عقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية دون التقييد بدفع المصروفات.

وقالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريحات لـ«الوطن» إن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 أُعلنت بالمدارس، وذلك عقب انتهاء الكنترول من أعمال التصحيح وإعداد النتيجة، حيث انتهت امتحانات الفصل الدراسي الثاني منتصف الشهر الجاري.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 بمحافظة القليوبية

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه من المقرر فتح باب التظلمات على النتيجة، بالإدارات التعليمية، عقب تسليم المدارس نسخ منها، لأقسام شؤون الطلاب والامتحانات بالإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة في 13 إدارة تابعة حيث يتقدم ولي الأمر بطلب ودفع الرسوم، على أن يتم مراجعة الدرجات وإخطار الطالب وولي الأمر بنتيجة الفحص وتعديل النتيجة في حال وجود درجات مستحقة له.

توزيع درجات نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم أن توزيع نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 بمحافظة القليوبية للفصل الدراسي الثاني وآخر العام، كالتالي:

اللغة العربية 80

اللغة الإنجليزية 60

الدراسات الاجتماعية 40

الرياضيات 60

العلوم 40

المجموع الكلي 280