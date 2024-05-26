«مياه القاهرة» تكشف عناوين مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع: الخدمة متاحة 24 ساعة

أكدت شركة مياه الشرب في القاهرة، تشغيل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع بجميع مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة يوميا من الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء طوال أيام الأسبوع وأيام الجمع والعطلات الرسمية والأعياد، في إطار حرصها الشديد والدائم على تسهيل الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها.

أماكن مراكز الخدمة

وأوضحت الشركة عناوين المراكز التي تقدم الخدمة، كما يلي.

- مركز خدمة عملاء وسط المدينة (42 شارع رمسيس – أمام مسجد الفتح.

- مركز خدمة عملاء الحي العاشر (مدينة نصر – المنطقة العاشرة – شارع الخزان من شارع الصواف من شارع احمد الزمر – بجوار مسجد الخزان).

مراكز المنطقة الجنوبية

- مركز خدمة عملاء السلام (شارع مصطفى كامل – ميدان فاطمة الزهراء – مساكن الزهراء – طريق اسبيكو).

- مركز خدمة عملاء المقطم (خلف بلوك 150 من شارع صبحي حسين – من شارع 9 – خلف حي المقطم).

- مركز خدمة عملاء عين الصيرة (1 شارع صلاح سالم – بجوار مخزن الانابيب – عين الصيرة).

- مركز خدمة عملاء حلوان (3 شارع أحمد أنسي – ناصية شارع برهان – ميدان الشهداء).

- مركز خدمة عملاء الوايلي (9 شارع مرفق المياه ميدان الفردوس من احمد سعيد أمام نادي مياه القاهرة)

- مركز خدمة عملاء مدينة نصر، طريق الأوتوستراد بجوار نادي السكة

-مركز خدمة عملاء الزيتون (9 شارع الزيتون نصوح سابقا)

- مركز خدمة عملاء بهتيم الكائن - شارع بهتيم العمومي.

-مركز خدمة عملاء الخلفاوي - شارع معمل الأبان الساحل

- مركز خدمة عملاء المعادي - شارع وادي النيل بجوار شركة الكهرباء.

- مركز خدمة عملاء المعراج وزهراء المعادي - شارع وادي دجلة أمام المسجد الكويتي زهراء المعادي.

- مركز خدمة عملاء الأسمرات - عمارة 64 النخيل حي الأسمرات

- مركز خدمة عملاء مصر الجديدة - 20 شارع أسوان من شارع أبو بكر الصديق.

- مركز خدمة عملاء شبرا الخيمة - شارع منتزه محمد علي أمام المعهد الزراعي.

- مركز خدمة عملاء عين شمس - 9 شارع الزيتون نصوح سابقا

- مركز خدمة عملاء كوتسيكا - 36 شارع 9 ثكنات المعادي

-مركز خدمة عملاء المرج - 22 شارع زكي الورداني من مؤسسة الزكاة داخل فرع شبكات مياه المرج.

-مركز خدمة العملاء المتنقل بمنطقة المحروسة - مدينة السلام

-مركز خدمة العملاء المتنقل بمنطقة الخيالة - السيدة عائشة

-مركز خدمة العملاء المتنقل بمنطقة المرج

-مركز خدمة العملاء المتنقل بمنطقة شق الثعبان

-مركز خدمة العملاء المتنقل بجوار محطة مياه دار السلام

- مركز خدمة العملاء المتنقل بنادى الزهور بمدينة نصر

الخط الساخن

وأكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنّه يمكن شحن عدادات المياه مسبقة الدفع عن طريق منافذ خدمات فوري، والشركة تحرص دائما على توفير خدماتها لعملائها على مدار 24 ساعة بجودة كبيرة، وللتواصل والاستفسار عبر الخط الساخن 125 أو عبر خدمة واتساب مياه القاهرة على رقم 01206665125.